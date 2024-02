Reifen1+ feiert zehnjähriges Jubiläum mit Kiezführung und Millerntorbesuch

Vom 23. bis 25. Februar tagen die Reifen1+-Partner in Hamburg. Nach dem Get-Together im Cinemaxx am Dammtor finden hier in den Kinosälen dann auch die Fachvorträge und natürlich der Rückblick auf zehn Jahre Reifen1+ statt. Auch einen Ausblick ins neue Jahr wird es geben. Damit das Hamburg-Feeling und die Kultur nicht zu kurz kommen, geht es am Abend dann zum Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn. Nach der Show startet die After Show Party in Angie’s Nightclub direkt daneben. Am Sonnabend geht es noch vor dem Frühstück zum Millerntor-Stadion. Hier gibt es dann nach dem Frühstück einen Fußballtalk mit den Fußballexperten Peter Neururer, Oliver Kreuzer und Thomas Helmer. Wer Lust hat, kann bei einer Stadionführung teilnehmen. Ab der Mittagszeit können die Partner dann die Stadt auf eigene Faust erkunden oder aber an einer organisierten Kiezführung teilnehmen. Und wie es auf den Reifen1+-Tagungen üblich ist, steigt am Abend eine riesige Party. Die glamouröse Jubiläumsgala wird auf der anderen Elbseite im Schuppen 52 stattfinden. Hier wird auch die Industrieausstellungen mit den Markenpartnern Bridgestone, Continental, Falken, Hankook, Michelin, Pirelli und Platin stattfinden.