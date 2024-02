Form destroys function – Radabdeckung schädigt Cybertruck-Bereifung

Normalerweise heißt es ja „form follows function“, was so viel bedeutet, als dass die Gestaltung eines Gegenstandes aus seinem Einsatzzweck abgeleitet wird. Das ist dem Elektrofahrzeughersteller Tesla bei seinem Cybertruck mit Blick auf dessen aerodynamisch geformte Radabdeckungen aber ganz offensichtlich nicht ganz geglückt. Die sogenannten Aero Cover mögen vielleicht windschlüpfrig sein, und über optische Aspekte kann man ja sowieso immer streiten. Doch ein Problem scheint zu sein, dass sie offenbar die Bereifung des Fahrzeuges beschädigen können. Denn die Kunststoffabdeckung ragt an sieben Stellen, wo die sieben angedeuteten „Speichen“ auslaufen, doch recht weit über den Felgenrand hinaus. Was zur Folge hat, dass es beim Walken des Reifens zum Kontakt zwischen dessen Seitenwand und der Abdeckung kommt. Durch Reibung wird dann die Oberfläche des Reifens in Mitleidenschaft gezogen wie ein auf dem YouTube-Kanal T Sportline veröffentlichtes Video anschaulich erklärt. Dafür, dass das Ganze nicht nur in der Theorie ein Problem ist, wird auf Cybertruck-Besitzer verwiesen, die schon nach wenigen Tausend Kilometern von entsprechenden Schäden berichtet hätten. Zudem soll der Fahrzeughersteller empfohlen haben, besagte Radabdeckungen zu entfernen, bis voraussichtlich ab März dann eine überarbeitete Version zur Verfügung stehe.