Ronal erhält weitere Freigaben

Räderhersteller Ronal hat seit Januar 2024 neue Freigaben für verschiedene Räder erhalten. Zum einen wurde das R66-Rad in 8,0×19 Zoll für den Smart #3 Type HC 11 freigegeben. Das R68-Rad darf jetzt in 8,0×18 Zoll auf dem Mercedes-Benz GLC Typ R2CGLC gefahren werden, und zwar in den Farbvarianten Jetblack und Hyper grey. Der VW Tiguan 3 Typ CT darf jetzt mit R65-Rädern in der Dimension 6,5×17 Zoll unterwegs sein. Die Farbauswahl hier: Cerium grey, Jetblack und Silver. Und mit dem R62-Rad im Finish Jetblack-matt-front diamond cut in der Größe 8,5×20 Zoll können jetzt VW-ID.7-Fahrer unterwegs sein.