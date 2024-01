Dr. Wack mit neuem Marketingleiter Consumer am Start

Receb Dursun ist seit dem 1. Januar 2024 neuer Leiter Marketing und Produktmanagement Consumer bei der Dr. O.K. Wack Chemie GmbH. In der neugeschaffenen Position verantwortet der studierte Wirtschaftsingenieur die Bereiche Kfz, Motorrad, Fahrrad und Online und berichtet direkt an Geschäftsführer Stefan Wind.