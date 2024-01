Sabine Stiller übernimmt Verantwortung als Marketing Managerin bei Toyo Tires

Zum neuen Jahr hat Sabine Stiller bei Toyo Tire Holding of Europe Verantwortung als Marketing Managerin übernommen. Wie es dazu in einer Mitteilung der in Willich bei Düsseldorf ansässigen Gesellschaft heißt, sei diese Personalie als „ein klares Zeichen“ zu sehen, „dass Toyo Tire sein Engagement in Europa weiter stärken will. Dabei werden Sabine Stillers umfangreiche Branchenkenntnisse es Toyo Tire ermöglichen, das Geschäft in Europa weiter zu stärken.“

