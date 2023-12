Delticom stoppt sein Aktienrückkaufprogramm vor der Zeit

Wie die Delticom AG gestern Abend in einer Börsenmitteilung erklärt, habe sie beschlossen, das bisher laufende Aktienrückkaufprogramm „aufgrund des bisherigen Rückkaufablaufs und der begrenzt verbleibenden Zeit bis zum Auslaufen des Programms vorzeitig zu beenden“. Das Aktienrückkaufprogramm war auf ein Volumen von bis zu 200.000 Euro begrenzt und sollte bis spätestens 31. Dezember 2023 abgeschlossen werden, so der Onlinereifenhändler. Das Volumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 4. Juli bis einschließlich 8. Dezember 2023 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 26.235 Aktien; dies entspricht 0,18 Prozent des Grundkapitals. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 1,96 Euro pro Aktie; in Summe hat Delticom für das Programm demnach 51.420,60 Euro aufgewandt.