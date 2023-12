Reifen Müller spendet erneut an Elterninitiative Regenbogen in Würzburg

Seit 19 Jahren unterstützt Reifen Müller aus Hammelburg die wertvolle Arbeit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. Auch dieses Jahr verzichten die Reifen Müller GmbH & Co. KG sowie die Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und spenden stattdessen erneut 5.000 Euro an die Station Regenbogen. Durch die Spende möchte das Unternehmen einen Beitrag leisten, um den Kindern und ihren Familien in dieser schwierigen Zeit beizustehen. „Wir möchten den betroffenen Familien Mut machen und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Die Arbeit der Station Regenbogen ist von unschätzbarem Wert, und wir sind stolz darauf, sie unterstützen zu können“, sagt dazu Jürgen Fischer, Geschäftsführer des Filialisten und Großhändlers Reifen Müller. Auch Uwe Müller, Geschäftsführer des Runderneuerers Reifen Müller, unterstützt die langjährige Spendenbereitschaft des Unternehmens und freut sich, dass inzwischen die stattliche Spendensumme von 67.000 Euro erreicht wurde.

