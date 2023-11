Orange Days: Falken veranstaltet Workshop zur Mitarbeiterstärkung

Die Falken Tyre Europe GmbH setzt ein Zeichen für soziales Engagement, indem sich Falken mit einer internen Kampagne an den Orange Days beteiligt. Die von der UN lancierte Aktion „Orange the World“ sorgt jedes Jahr 16 Tage lang für Aufmerksamkeit und fordert ein Ende geschlechtsspezifischer Gewalt. Das Unternehmen engagiert sich im Zuge der Kampagne mit einem Workshop zum Thema „Gefahren erkennen – Zivilcourage zeigen“ unter der Leitung von Günther Bubenitschek, Landespräventionsbeauftragter für Baden-Württemberg, Weisser Ring e.V. – gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Der Schwerpunkt liege dabei in diesem Jahr darin, die Mitarbeiter:innen in verschiedenen Aspekten der persönlichen Sicherheit und Zivilcourage zu stärken. Der Workshop werde praktische Einblicke und Strategien zum Umgang mit Hass im Netz sowie zum Schutz vor Stalking bieten, außerdem Vorschläge wie Zivilcourage im Alltag durch Stimme, Haltung, und Präsenz gezeigt werden kann. Auch wird die Aktion mit Kommunikationsmitteln innerhalb der Büros, im City-Tower und auf den Social-Media-Kanälen von Falken bekannt gemacht.