Annika Lorenz jetzt zum Global Account Director bei Continental Reifen berufen

Continental Reifen Deutschland hat mit Annika Lorenz einen neuen Global Account Director berufen. Wie die Managerin dazu in ihrem LinkedIn-Profil schreibt, habe sie per Oktober entsprechend Verantwortung beim Hannoveraner Reifenhersteller übernommen. Annika Lorenz war zuvor bei Continental Reifen als Head of Fleet Solutions Germany, Replacement Tires sowie als Head of Pricing Management & Business Intelligence, Replacement Truck Tires EMEA verantwortlich.