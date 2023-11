UTA Edenred für Kundenservice ausgezeichnet

UTA Edenred ist mit dem Gütesiegel „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2024“ in der Kategorie Flotten- und Mobilitätslösungen ausgezeichnet worden. Für die Bewertung der Kundenservicequalität wurden die verschiedenen Support-Kanäle des Unternehmens über einen Zeitraum von zehn Wochen auf die Probe gestellt. „Bei unseren Mobilitätsservices und -produkten steht für uns die Kundenperspektive immer im Vordergrund. Unter dem Motto ‚Passion for Customers‘ haben wir diese Philosophie in UTA Edenreds Unternehmenswerten verankert“, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA Edenred.