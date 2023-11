Apollo Tyres verdient wieder deutlich mehr, in Europa aber deutlich weniger

Apollo Tyres konnte im ersten Halbjahr des seit April laufenden Geschäftsjahres ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnen und gleichzeitig sein Betriebsergebnis mehr als verdoppeln. Wie dazu der indische Reifenhersteller berichtet, stammte das Plus beim Ergebnis allerdings ausnahmslos aus der Region APMEA, die die Märkte Asien-Pazifik einschließlich Indien, Mittlerer Osten und Afrika umfasst. Der europäische Markt hingegen konnte – trotz eines leicht überdurchschnittlichen Umsatzwachstums – nichts zur Verbesserung des Ergebnisses beitragen. Im Gegenteil. Wie es in dem Bericht heißt, gab das Betriebsergebnis in Europa für Apollo Tyres im Halbjahr um 9,3 Prozent ein. Demzufolge gab dort auch die Rendite noch einmal nach und lag per Ende September bei noch 4,6 Prozent (Vorjahr: 5,3 Prozent). Zum Vergleich dazu: Die Umsatzrendite in APMEA lag bei 14,3 Prozent. Auch beim Überschuss verzeichnete Apollo Tyres mehr als eine Verdoppelung.

