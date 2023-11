Hankooks Marge ist wieder deutlich zweitstellig – Neunmonatszahlen

Hankook blickt auf einen geschäftlich bisher guten Jahresverlauf zurück. Wie der Hersteller mitteilt, stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten konzernweit um 9,5 Prozent auf jetzt 6,71 Billionen Koreanische Won (4,69 Milliarden Euro). Parallel dazu machte der Umsatz in der Region Europa aber einen Sprung um 15,8 Prozent. Darüber hinaus konnte Hankook im Berichtszeitraum ab Januar auch deutlich mehr verdienen, nämlich beinahe 70 Prozent mehr. Dies trieb auch die Umsatzrendite weiter in die Höhe, die zum Ende der neun Monate jetzt konzernweit bei 12,5 Prozent liegt. Lediglich der Überschuss war leicht rückläufig. Hankook fasste die Ergebnisse in einer Mitteilung wie folgt zusammen: „Trotz nach wie vor schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigte Hankook weiterhin eine starke Performance. Gründe hierfür sind unter anderem stabilisierte Preise für Rohstoffe, einschließlich synthetischem Kautschuk und Carbon Black, sowie ein Rückgang der Seefrachtkosten. Die strategische Preisgestaltung und das effektive Management von Premiumprodukten – darunter Reifen mit großem Durchmesser, Hochleistungs- und EV-Reifen – haben Synergieeffekte mit bemerkenswertem Ergebnis möglich gemacht.“

Mehr zu diesen Zahlen lesen Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.