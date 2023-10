Michelin schließt Pkw-Reifenfabrik in Ardmore, Oklahoma

Michelin trägt sich augenscheinlich nicht nur in Europa, namentlich: in Deutschland, mit Plänen für Werksschließungen. Dies trifft auch auf die USA zu. Wie es dazu jetzt in einer Mitteilung von Michelin North America heißt, habe der Hersteller diese Woche die Mitarbeiter und Stakeholder des Pkw-Reifenwerkes im Ardmore, Oklahoma, darüber unterrichtet, dass das Werk bis Ende 2025 geschlossen werden soll. Michelin erklärt: „Der nordamerikanische Markt für Personenkraftwagen verändert sich schnell und tiefgreifend. Trotz erheblicher Investitionen in den letzten fünf Jahren zur Verbesserung der technischen Fähigkeiten und der Wettbewerbsfähigkeit ist Michelin zu dem Schluss gekommen, dass das Werk in Ardmore nicht in der Lage ist, Reifen zu wettbewerbsfähigen Kosten zu liefern, die den sich wandelnden Marktanforderungen in den kommenden Jahren gerecht werden. Weitere Investitionen in die Modernisierung des Werks in Ardmore würden sich negativ auf andere Standorte des Netzes in den USA auswirken.“ Einen genauen Zeitplan für die Schließung gebe es noch nicht, bis Mitte des kommenden Jahres soll das Werk aber bereits auf deutlich geringerem Niveau betrieben werden als derzeit. In dem 1970 eröffneten Werk beschäftigt Michelin rund 1.400 Mitarbeiter.