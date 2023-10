Rumänische Hankook-Tochtergesellschaft in Planung

Wie Romania-Insider berichtet, will Hankook eine Tochtergesellschaft in Rumänien eröffnen, wo der südkoreanische Reifenhersteller demzufolge bis dato lediglich über Importeure vertreten ist. Wie es weiter heißt, habe das Unternehmen nicht nur entsprechende Pläne gegenüber Profit.ro bestätigt, sondern zugleich mitgeteilt, zusätzliche Ableger darüber hinaus noch in weiteren Ländern Europas etablieren zu wollen. Dies jedoch, ohne bei alldem konkreter zu werden, was etwaig infrage kommende Standorte betrifft. Hierzulande ist das Unternehmen bekanntlich mit der Hankook Reifen Deutschland GmbH in Neu-Isenburg vertreten, wobei dort zugleich auch die Hankook Tire Europe GmbH ihren Sitz hat.