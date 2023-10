Best Brands Award von Eurotuner geht in die zweite Runde

Nach der Premiere im vergangenen Jahr lässt die Eurotuner-Redaktion ihre Leserschaft jetzt zum zweiten Mal über ihre Lieblingsmarken der Community abstimmen – im Rahmen der Onlineabstimmung zum Best Brands Award 2023. Auf www.eurotuner.de/best-brands-award-2023/ können die ganz persönlichen Favoriten aus neun Kategorien gewählt werden: von Abgastechnik über Chiptuning, Fahrwerktechnik, Felgen und Onlineshops bis hin zur Schmierstoffen und der besten Tuningmesse. Die Abstimmung läuft noch zum 20.11.2023 und die Sieger werden am Preview-Day der Essen Motor Show (01.12.2023) prämiert. Im vergangenen Jahr hat etwa Barracuda Racing Wheels den ersten Platz in der Kategorie Felgen belegt.