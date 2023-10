Erweiterter CMS-Kundenservice in der Umrüstsaison kommt gut an

Die Umrüstsaison ist in vollem Gange. Räderhersteller CMS hat seine Servicezeiten ausgeweitet. Wie es aus dem Unternehmen heißt, würde insbesondere der Telefondienst am Sonnabend von den Kunden angenommen. Das Team freue sich auf jeden persönlichen Kontakt von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr. Sollte ein Kunde doch mal später dran sein, bietet CMS einen 24-Stunden-Service unter: https://shop.cms-wheels.de. Dort finden Interessierte alle Infos inclusive der Lagerbestände und hat die Möglichkeit sofort zu bestellen.