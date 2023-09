Hankook führt sein Truck-Masters-Programm in Deutschland über Reifen1+ ein

Hankook hat nun auch in Deutschland seinen ersten Truck-Masters-Partner unter Vertrag genommen und setzt damit die Expansion seines bereits im Pkw-Reifensegment etablierten Programms bei Nutzfahrzeugen fort. Wie dazu Manfred Zoni, Sales Director und Head of Sales Truck & Bus bei Hankook Reifen Deutschland, auf der NUFAM-Messe in Karlsruhe gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärte, sei der Reifenhandel Ralf Mosen aus Mendig (Rheinland-Pfalz) erster Hankook Truck Master im Land. Mit dem Vertriebs- und Marketingkonzept will der Hersteller „freie und unabhängige Händler unterstützen, die Hankook als Hauptmarke vermarkten“, so Zoni weiter.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN