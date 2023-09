Anfang November bekommt der WdK einen neuen Präsidenten

Der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) hat für den 7. November zu seiner Herbsttagung nach Frankfurt am Main eingeladen. Bei der Zusammenkunft in der dortigen Deutschen Nationalbibliothek soll es einerseits um den Geschäftsverlauf der Branche gehen, der mit dem Songtitel „Bitter Sweet Symphony“ der Band The Verve beschrieben wird. In der Analyse des Ganzen stehen dann aber auch Lösungsansätze rund um die politische und unternehmerische Zukunftsgestaltung auf der Tagesordnung. Andererseits wird WdK-Präsident Michael Wendt – zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Pirelli Deutschland – die zu der Tagung in die Mainmetropole kommenden Gäste zum letzten Mal im Namen des Verbandes begrüßen. Denn vor Ort soll am Vormittag desselben Tages sein Nachfolger in diesem Amt bekannt gegeben werden. Auch wenn ein konkreter Name bisher nicht genannt wird, sei in jedem Fall die „Kontinuität der Verbandsunterstützung gesichert“, heißt es.