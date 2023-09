Ehrung langjähriger Mitarbeiter am Michelin-Standort Bad Kreuznach

Im Rahmen einer für die Jubilare ausgerichteten Feier sind unlängst 80 langjährige Mitarbeiter am Michelin-Standort Bad Kreuznach für ihre Treue zum Unternehmen geehrt worden. Werksdirektor Cyrille Beau konnte im Bonnheimer Hof in Hackenheim immerhin 73 Kollegen für ihre 25-jährige Tätigkeit bei dem Reifenhersteller ehren sowie fünf, die schon seit 40 Jahren dabei sind, und zwei, die bereits ihr 50-Jähriges dort begehen. Zusammen kommen die Jubilare also auf 2.125 Jahre Michelin-Erfahrung. „Eine derart große Loyalität verdient einen ganz besonderen Dank. Es erfüllt uns mit viel Stolz, bei Michelin einen großen Mitarbeiterstamm mit langjähriger Betriebszugehörigkeit zu haben. Unser Standort hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Einige unter Ihnen waren maßgeblich an manchen der frühen bis hin zu den jüngsten Meilensteinen unseres Werkes beteiligt“, sagt Beau.

