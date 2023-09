Ceat Specialty präsentiert auch neue VF-Flotation-Reifen auf Agritechnica

Ceat Specialty will auf der kommenden Agritechnica nicht nur Produktneuheiten aus seinem Reifensortiment für die Forstwirtschaft zeigen. Wie der indische Hersteller jetzt mitteilt, will man auf der Messe in Hannover vom 12. bis zum 18. November auch „stolz sein neues VF-Flotation-Reifensortiment“ zeigen, „eine bedeutende Ergänzung seines Produktangebots“, heißt es dazu wörtlich. „Durch unsere Erfahrung im Segment der Flotation-Radialreifen in Kombination mit erweiterter VF-Technologie (Very High Flexion) konnten wir neue Maßstäbe in puncto Effizienz und Leistung setzen. Unser Ziel ist es stets, die Bedürfnisse unserer Kunden mit hochwertigen Produkten zu erfüllen. Daher freuen wir uns schon sehr darauf, dieses neue Sortiment bei der Agritechnica 2023 zum ersten Mal präsentieren zu dürfen“, so Amit Tolani, Chief Executive bei Ceat Specialty, in der Mitteilung. Der Hersteller wolle mit den Produktneuheiten, zu denen er vorab keine weitere Details nennt, seinen „Innovationsgeist und das Streben nach Perfektion“ unterstreichen und nicht weniger als den „Reifenmarkt für die Landwirtschaft revolutionieren“.