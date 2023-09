Peter Becker gibt bei Ceat offizielle Verantwortung ab, bleibt aber Berater

Peter Becker hat sich bei Ceat aus der ersten Reihe der Verantwortungsträger verabschiedet. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der indische Reifenhersteller mit Renji Issac als neuem Senior Vice President R&D and Technology einen Nachfolger für Becker berufen, der dem Unternehmen aber weiterhin in Sachen F&E, Technologie und Konzernstrategie „beratend zur Verfügung“ stehen werde und insofern seine langjährige Expertise auch weiterhin einbringe. Isaac werde in Indien am Stammsitz des Unternehmens arbeiten. Das European Technical Center von Ceat mit Sitz in Mörfelden-Walldorf nahe Frankfurt, dessen Einrichtung Peter Becker ab 2017 maßgeblich mit betrieben hat, wird zukünftig dann von Frank Gilsdorf als General Manager CETC geführt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN