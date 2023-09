Kumho Tire präsentiert sich auf der Swiss Automotive Show

Anfang dieses Monats hat Kumho Tire sich wieder auf der Swiss Automotive Show (SAS) in Fribourg präsentiert. Die Messe ist eines der wichtigsten Events im Bereich des Schweizer Automotive Aftermarkets und lockte – zusammen mit den 120 Ausstellern – an den beiden Veranstaltungstagen immerhin über 5.000 Besucher an. Kumho Tire nutzte die Fachmesse seinerseits zur Präsentation der neuesten Produkte und seiner Dienstleistungen, wobei die Reifen des südkoreanischen Herstellers in der Schweiz exklusiv durch die Swiss Automotive Group (SAG) vermarktet werden. Vor Ort bot Kumho Tire außerdem ein Gewinnspiel an für VIP-Karten der Young Boys Bern, zusätzlich zu den Gewinnspielen hat Kumho Tire zahlreiche Preise und Werbemittel verlost und verschenkt. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe Kumho Tire eine „positive Resonanz der Besucher“ mit nach Hause genommen.