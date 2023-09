Borbet feiert Richtfest für neue Produktionshalle in Kodersdorf

Borbet hat jetzt Richtfest für die neue Produktionshalle am Standort Kodersdorf gefeiert. In ihr sollen zukünftig zusätzliche Bearbeitungslinien Platz finden. Mit der Erweiterung reagiere der Räderhersteller aktiv auf die sich veränderten Marktbedingungen. Geschäftsführer Reiner Dürkop unterstrich die Bedeutung dieser Schritte für das Unternehmen: „Die Erweiterung in Kodersdorf stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und zeigt unser Vertrauen in unsere engagierten Mitarbeiter sowie in die gesamte Region. Gemeinsam gestalten wir aktiv die Zukunft vor Ort und setzen Impulse für nachhaltiges Wachstum.“ In Sachsen beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Die Halle wird rund 900 Quadratmeter groß und soll auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.