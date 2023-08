Continental plant weitere Größen der Van-Reifenfamilien

Continental stellt Vanreifen als Sommer-/Winter- und Ganzjahresreifen her. Die Modelle sowie die Lieferpalette werden durchgängig neuen Entwicklungen am Markt angepasst. Die aktuelle Lieferpalette umfasst unter anderem folgende Produkte: VanContact A/S Ultra und VanContact Ultra.

Der VanContact A/S Ultra ist ein Ganzjahresreifen speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz. Er bietet laut Unternehmensangaben hohe Laufleistung, verfügt über robuste Seitenwände, niedrigen Rollwiderstand und sicheren Grip auf sommerlichen wie auf winterlichen Straßen. Derzeit werden 21 Größen hergestellt, bis Ende des Jahres kommen weitere zwölf Größen hinzu.

Der VanContact Ultra ist ein Sommerreifen für Vans und Transporter. Der Pneu sei besonders für die „letzte Meile“ sowie für Fahrzeuge von kommerziellen Kunden entwickelt worden, die im stadtnahen Bereich genutzt werden. Er bietet laut Reifenhersteller hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer, robuste Seitenwände und niedrigen Rollwiderstand. Derzeit werden 23 Größen produziert, bis Ende des Jahres werden weitere vier Größen hinzukommen.