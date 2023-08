Tomket Tyres sponsert West Ham United

Tomket Tyres ist jetzt offizieller Partner des Londoner Fußballclubs West Ham United. Im Rahmen der Partnerschaft wird die tschechische Reifenmarke Werbung über das LED-Werbesystem am Spielfeldrand des Clubs verbreiten. Zudem profitiere das Unternehmen von digitalen und Hospitality-Rechten, um an Spieltagen des Clubs mit Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN