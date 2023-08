LKQ Europe steigt ins Lkw-Teilegeschäft ein

LKQ Europe steigt ins Geschäft mit Lkw-Teilen ein. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der US-amerikanische Großhandelskonzern, dessen Europasitz in der Schweiz ist, Großbritanniens führenden IAM-Lkw-Teilehändler Digraph übernommen. Wie das Unternehmen dazu betont, sei dies ein „Meilenstein“ in der Entwicklung seines Europageschäftes. Digraph werde organisatorisch nun ins UK-/Irlandgeschäft integriert, heißt es dazu weiter, auch wenn das übernommene Unternehmen handelsseitig unabhängig bleiben werde.