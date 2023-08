Wolf Fuder verlässt Kumho Tire und bleibt „voraussichtlich“ in der Reifenbranche

Wolf Fuder, Marketingleiter bei der Kumho Tire Europe GmbH in Offenbach, verlässt das koreanische Unternehmen am 31. August 2023. Der Diplom-Kaufmann startete seine berufliche Karriere in der Reifenbranche Anfang 2001 bei der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH als Trainee Marketing und Vertrieb und wechselte 2006 zu dem koreanischen Reifenhersteller, bei dem er seitdem das Marketing verantwortete. Ein Nachfolger steht bereits fest.

