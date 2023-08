Nexen Tire sieht Turnaround in Sachen Profitabilität – Quartalsbericht

Nexen Tire sei eigenen Worten zufolge mit dem zweiten Quartal der Turnaround in Sachen Profitabilität gelungen. Wie der koreanische Reifenhersteller mit seinem jüngsten Quartalsbericht zeigt, entwickelten sich der operative Gewinn mit einem Plus von nahezu 60 Prozent um ein Vielfaches besser als der Umsatz selbst, obwohl auch hier ein Plus von 5,8 Prozent im zweiten Quartal zu Buche schlägt. Vor diesem Hintergrund konnte der Hersteller seine Umsatzrendite auch nahezu verdoppeln, und zwar auf jetzt 5,4 Prozent. Der europäische Markt entwickelte sich umsatzseitig hingegen noch einmal deutlich stärker als der Gesamtkonzern.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN