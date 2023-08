Schmitz Cargobull wartet mit neuen RDKS- und Runderneuerungsservices auf

In jedem Sattelcurtainsider und Sattelkoffer von Schmitz Cargobull ist das TrailerConnect genannte Telematiksystem mit integriertem RDKS-Empfangsmodul bereits ab Werk serienmäßig verbaut. Für die Reifendruckerfassung müssen lediglich noch die Sensoren ergänzt, also montiert und einmalig angelernt, werden. Das kann bei der Bestellung von Neufahrzeugen direkt ab Werk erfolgen. Wenn in einer Fahrzeugflotte bereits Schmitz-Cargobull-Trailer enthalten sind, die mit dem TrailerConnect ausgestattet sind, können die Reifendrucksensoren aber „auch einfach nachgerüstet werden“, so Schmitz Cargobull. Über die TrailerConnect-Plattform könne „so der Status der Trailer und Reifen einfach und bequem in Echtzeit überwacht, und bei Abweichungen kann gewarnt werden. Damit ist das Fahrzeug zukunftssicher ausgerichtet und der Kunde spart sich kostenintensive Nachrüstungen“, so der Trailerhersteller.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN