Goodyear leuchtet vor dem Jubiläum wieder

Vor fast einem Jahrzehnt wurde der ehemalige Hauptsitz der Goodyear Tire & Rubber Company von der Dunkelheit eingehüllt. Zumindest die Leuchtreklame auf dem Gebäude in Akron funktionierte nicht mehr. Dies haben Goodyear und ein Partner im Vorfeld des 125-jährigen Jubiläums des Reifenherstellers nun behoben. Gemeinsam mit The Well CDC, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Aufwertung der Region einsetzt, hat Goodyear die Leuchtreklame, die lange Zeit über der heutigen Goodyear Hall leuchtete, wiederbelebt. Die Partner enthüllten das neue Schild bei einer Feier am 10. August. „Dieses Projekt wirft ein Licht auf Goodyears kontinuierliches Engagement für Investitionen in Akron und in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten“, sagt Laura Duda, Senior Vice President und Chief Communications Officer von Goodyear. Goodyear wird sein 125-jähriges Bestehen am 29. August 2023 feiern.