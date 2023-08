Boris Mergell wird neuer Leiter des Geschäftsfelds User Experience bei Continental

Boris Mergell (48) verlässt die Reifensparte von Continental und übernimmt zum 1. September 2023 die Leitung des Geschäftsfelds User Experience (UX) bei Continental Automotive. Der promovierte Physiker wird die Entwicklung zukunftsweisender Display-Lösungen, Head-up-Displays sowie sogenannte UX Assets in Form von Softwarefunktionen für innovative und spannende Nutzererlebnisse der Mobilität der Zukunft vorantreiben. In dieser Funktion wird Boris Mergell auch Mitglied des Automotive Boards. Hier berichtet er direkt an Philipp von Hirschheydt (48), dem bisherigen Leiter User Experience und nun Vorstandsmitglied für den Unternehmensbereich Automotive. Philipp von Hirschheydt hatte von 2022 bis 2023 die Funktion des Geschäftsfeldleiters inne und führte die Aktivitäten seit seiner Ernennung zum Vorsitzenden von Automotive fort. In seinen 20 Jahren bei Continental hatte er verschiedene Positionen in der Forschung sowie in der Produkt- und Materialentwicklung für Pkw-Reifen sowie leichte und schwere Lkw-Reifen. Zuletzt verantwortete Boris Mergell als Senior Vice President Research and Development bei Tires alle Reifenaktivitäten von Continental in der Forschung und Entwicklung.