Schiedsrichter Deniz Aytekin redet über Druck auf dem Fußballplatz

Nicht nur Reifenmonteure müssen mit Druck umgehen können, sondern auch der DFB-Schiedsrichter des Jahres 2022 Deniz Aytekin. Wie er Entscheidungen unter Druck auf dem Fußballplatz fällt, wie er schnell, klar und präzise seine Beschlüsse fällt, welche Parallelen es zwischen dem Profifußball und der täglichen Arbeit in einem Unternehmen gibt, über dies alles wird der Schiedsrichter auch auf Einladung von Reifen Stiebling am 15. August im Veranstaltungszentrum Gysenberg in Herne berichten. Nach seinem Vortrag talkt er gemeinsam mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer über aktuelle Themen der anstehenden Bundesligasaison, über den Videoschiedsrichter im „Kölner Keller“ und über das Thema Respekt auf und neben dem grünen Rasen.