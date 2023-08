Maxxis International: Neuer Victra Sport EV jetzt auch in 235/45 R18 erhältlich

Elektro- und Hybridautos sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die mit diesen Fahrzeugen einhergehenden „veränderten Anforderungen an die Reifen“ begegnet Maxxis mit einem speziell entwickelten Produkt. Nachdem der Hersteller vor knapp einem Jahr hierzulande den Victra Sport EV in der Dimension 235/40 R19 vorgestellt hat, folgt der Vertriebsgesellschaft Maxxis International (Dägeling) zufolge jetzt eine Sortimentserweiterung. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, ist der neue Victra Sport EV jetzt auch in der Dimension 235/45 R18 erhältlich.

