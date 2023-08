TyreSystem präsentiert Bevorratungsreport für die Umrüstsaison

Der Onlinegroßhändler TyreSystem hat seinen aktuellen Bevorratungsreport für Winter- und Ganzjahresreifen herausgegeben. Ziel ist es, Betrieben in der Kfz-Branche einen nützlichen Wegweiser für die bevorstehende Reifenwechselsaison an die Hand zu geben. Die 20 Seiten starke kostenlose Pdf-Datei stellt Daten zu Fahrzeugtyp, Reifenqualität, Zollgröße und Ganzjahresreifen aus dem vergangenen Jahr dar und bietet Werkstätten, Autohändlern und Co. somit einen Ratgeber für die Bedarfsermittlung, mit dem die kommende Umrüstsaison im Herbst 2023 laut Unternehmensangaben besser und wirtschaftlicher geplant werden könne.

