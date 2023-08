Tire Recycling Day: Zeppelin Sustainable Tire Alliance stellt sich vor

Die Verwertung von Altreifen zu wertvollen Sekundärrohstoffen und Recyclingprodukten ist ein zentraler Baustein für die Realisierung einer nachhaltigen und effizienten Kreislaufwirtschaft von Reifen in Europa. Der AZuR-Partner Zeppelin Systems leistet unter dem Dach der neu gegründeten Zeppelin Sustainable Tire Alliance gemeinsam mit internationalen Partnern einen Beitrag dazu. Am 26. Oktober stellt sich der Zeppelin-Technologieverbund gemeinsam mit den Partnern AZuR (Allianz Zukunft Reifen), ZARE („Zertifizierte Altereifenentsorger“) und New Life im Rahmen des Tire Recycling Day in Friedrichshafen am Bodensee vor. Hier Details zu dem neuen Zeppelin-Verbund:

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN