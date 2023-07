Bridgestone erhält auch IMWF-Auszeichnung für „höchste Innovationskraft“

Das renommierte Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat Bridgestone bereits zum dritten Mal in diesem Jahr eine besondere Anerkennung zuteilwerden lassen: In der aktuellen Verlagssonderveröffentlichung von Focus (Ausgabe 25/2023) wird der Reifenhersteller mit dem begehrten Deutschlandtest-Siegel „Deutschlands innovativste Unternehmen“ ausgezeichnet. Mit der Höchstpunktzahl von 100 Punkten ist Bridgestone in der Kategorie „Reifenanbieter“ der Branchensieger. Die Bewertung basiert dabei auf fünf zentralen Bereichen: Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung & Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie. Die Auszeichnung für „höchste Innovationskraft“ belege „den kontinuierlichen Einsatz von Bridgestone für Innovation und technologische Spitzenleistungen“, betont dazu der Hersteller. Mit jährlichen Investitionen von über 600 Millionen Euro weltweit gelte Bridgestone „als ein Vorreiter der Branche“. Diese Investitionen ermöglichten es dem Unternehmen, „immer wieder wegweisende Premiumprodukte auf den Markt zu bringen, die höchste Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllen“.