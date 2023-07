Uwe Rednau feiert 50-jähriges Jubiläum bei Reifen Stiebling

Ein ganz besonderes Jubiläum feierte jetzt Uwe Rednau. Der Mann arbeitet seit 50 Jahren bei Reifen Stiebling in Herne. Darüber berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er habe nicht nur vier Stiebling-Generationen kennengelernt, sondern auch die unterschiedlichsten Typen an Autos und Reifen. Rednau erinnert sich in der Tageszeitung an die Anfänge: Vier Mark und fünf Pfennige pro Stunde verdiente er als Lehrling. In den 80er Jahren war es dann als Geselle zehn Mark die Stunde. „Damals wurde viel mehr repariert als heute“, erzählt der gebürtige Wanne-Eickeler im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Das habe so funktioniert wie bei Fahrradschläuchen. Flicken auf das Loch, vulkanisieren – wieder losfahren. Auch Terminvereinbarungen seien damals unbekannt, gewesen, die Kunden seien schön der Reihe nach bedient worden. Und wenn es sein musste, zum Beispiel bei einem Wintereinbruch mit Schnee und Eis, bis Mitternacht. Nach dem goldenen Jubiläum winke bereits der Renteneintritt. Der sei offiziell am 1. August. Sein letzter Arbeitstag werde aufgrund von Überstunden und Resturlaub aber der 11. Juli sein.