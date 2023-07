Dirk Jürgensmeier nicht mehr Vertriebsleiter bei Grasdorf

Dirk Jürgensmeier ist nicht mehr Vertriebsleiter bei der Grasdorf GmbH in Holle. Diesen Posten bekleidete er seit dem 1. September 2021. Zuvor war gut zwei Jahre als Key Account Manager bei der Servicequadrat GmbH & Co. KG und 30 Jahre lang in verschiedenen Positionen beim Reifenhersteller Michelin tätig. Jürgensmeier berichtet auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG, dass er sich für eine „kleine Auszeit“ entschieden habe.