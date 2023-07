Bisheriger Besucherrekord mit diesjähriger Latin Tyre & Auto Parts Expo eingestellt

Die The Latin Tyre & Auto Parts Expo ist Mitte Juni mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. Nach Aussagen ihrer Veranstalter wurden bei der dreitägigen Messe in Panama Stadt über 6.000 Vertreter aus der Reifen- und Teilebranche vor Ort gezählt und damit mehr als jemals zuvor, die sich über das Angebot der mehr als 500 Aussteller informieren wollten. „Wir freuen uns über den überwältigenden Erfolg der Latin Tire & Auto Parts Expo“, sagt Senior Event Director Linda Bassitt mit Blick auch schon in Richtung der nächsten Messe, wobei die kommende Latin Tyre & Auto Parts Expo für die Zeit vom 31. bis zum 2. August 2024 wieder in Panama Stadt terminiert ist.