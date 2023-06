Pirelli setzt mit komplett erneuerter Scorpion-Range auf Wachstumsmarkt

Der hiesige SUV-Markt wächst und wächst und wächst. Zuletzt lagen dessen Wachstumsraten bei 12,2 Prozent (2021) und bei 11,3 Prozent (2022). So zählte das KBA per Stichtag 1. Januar 2023 mehr als 5,368 Millionen Fahrzeuge in dem Segment, das vom kompakten City-SUV über den 4×4-Geländewagen bis hin zum Hyper-SUV reicht. „Wir haben uns im deutschen SUV-Markt erfolgreich positioniert und decken mit der Scorpion-Reifenfamilie die gesamte Bandbreite dieses Wachstumssegments ab“, betont dazu Wolfgang Meier. „Weil wir 2022 die Scorpion-Range komplett erneuert haben, können wir auch die jüngsten Modelle aus den Premium- und Prestigesegmenten mit Hochleistungsreifen ausstatten. Damit decken wir alle Zielgruppen ab – eine Win-Win-Situation für uns und unsere Partner im Reifenfachhandel“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung von Pirelli Deutschland weiter.

