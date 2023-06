JK Tyre & Industries eröffnet European Technology Centre in Mailand

JK Tyre & Industries hat sein neues European Technology Centre in Mailand eröffnet. Wie der indische Reifenhersteller dazu auf der Karriereplattform LinkedIn berichtet, soll die Einrichtung, für die man aktuell Mitarbeiter sucht, in enger Abstimmung mit dem Global Technology Centre in Indien und der Außenstelle in Mexiko in die Produktentwicklung für die weltweiten Erstausrüstungs- und Ersatzmärkte eingebunden sein. Dabei habe JK Tyre & Industries eigenen Aussagen zufolge natürlich zunächst einmal den europäischen und auch den italienischen Markt im Blick. Den Standort in Norditalien habe man aufgrund der Nähe zu den europäischen Schlüsselregionen und zu Testeinrichtungen gewählt.