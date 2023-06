Die ersten Nokian-Tyres-Reifen „Made in China“ sind im Markt

Im Rahmen des Offtake-Agreements hat Qingdao Sentury Tire kürzlich die ersten Nokian-Tyres-Reifen produziert und ausgeliefert. Wie es dazu in einer Börsemitteilung des chinesischen Herstellers heißt, beschreibe man die Zusammenarbeit mit Nokian Tyres als „gut“ und werde sie dementsprechend fortsetzen. Bekanntlich hat Nokian Tyres sein komplettes Russlandgeschäft einschließlich der Fabrik in St. Petersburg – Jahreskapazität: 17 Millionen Pkw-Reifen – an Tatneft verkauft und versucht nun, diesen Ausfall mit Offtake-Partnerschaften zu kompensieren, solange das im Bau befindliche Werk in Rumänien noch nicht produzieren kann. Für die Jahre bis 2027 werde Sentury Tire zwischen eins und drei Millionen Pkw-Reifen jährlich für Nokian Tyres produzieren, hieß es vor Kurzem.