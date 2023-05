Ceat erweitert sein Angebot an Qualitätsreifen in Europa

Nachdem Ceat im vergangenen Jahr erstmals seine neuen Lkw-, Bus- und LLkw-Reifen der Winmile-Serie – speziell entwickelt für die Bedürfnisse europäischer Kunden – präsentiert und diese daraufhin natürlich auch eingeführt hatte, wähnt sich der indische Reifenhersteller aus der RPG-Gruppe „auf dem Weg, sich als zuverlässiger Anbieter von Qualitätsreifen in Europa zu etablieren“. Dabei diene das Ceat European Technical Center (CETC) mit Sitz in Mörfelden-Walldorf nahe Frankfurt sowie der europäische Kundendienst in Frankfurt selbst als hiesige Zentrale, die zusammen mit der F&E-Abteilung im Heimatland „als Drehscheibe für den europäischen Markt“ fungiere; entsprechend aufgestellt könne Ceat „schneller auf wechselnde Anforderungen mit passenden Produkten reagieren“.

