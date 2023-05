Driver auf Wachstumskurs bei Lkw-Reifen – 500 Servicemobile im Einsatz

Die Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH verstärkt ihre Aktivitäten im Bereich Lkw. Mit einer umfassenden Betreuung von Lkw-Flotten und einem breiten Portfolio an Reifenmarken will das Filialunternehmen die Anforderungen seiner Flottenkunden erfüllen. So sei im vergangenen Jahr beispielsweise Driver 24h Truck Service – das Pannennetzwerk von Pirellis Handelstochter – deutlich erweitert worden und zähle in Summe nun bundesweit immerhin 500 Servicemobile. Zum Netzwerk gehören die Driver-Filialen genauso wie die Standorte der unabhängigen Driver-Kooperationspartner sowie weitere unabhängige Reifenfachhändler.

