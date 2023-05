Personalia bei GRI

Der auf Industriereifen spezialisierte Hersteller GRI (Global Rubber Industries) aus Sri Lanka hat zwei Personalien bekannt gegeben. Das Unternehmen hat einerseits Giorgio Gramegna zum Direktor für den europäischen Markt ernannt sowie andererseits Simon Michael zum Direktor für die MEA-Region (Mittlerer Osten, Afrika) sowie Südamerika. Damit wolle man die weltweite Präsenz des Anbieters weiter stärken, um den eigenen Kunden letztlich näher sein und ihnen einen noch besseren Service in den jeweiligen Regionen bieten zu können. Gramegna und Michael bringen für ihre neuen Aufgaben bei GRI demnach mehr als 20 Jahre bzw. sogar über 25 Jahre Erfahrung in der Reifenbranche mit, die sie unter anderem bei Yokohama und Trelleborg respektive bei Cooper Tire, Pirelli und Zafco gesammelt haben. Ihr Fachwissen werde dem Unternehmen helfen, seine „Präsenz in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika zu stärken und unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen höchster Qualität anzubieten“, ist GRIs Managing Director Prabhash Subasinghe überzeugt. cm