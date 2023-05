Titan-Chef Paul Reitz als Entrepreneur Of The Year nominiert

Paul Reitz, CEO und President von Titan International, gehört zu den Finalisten für den Entrepreneur Of The Year 2023 Midwest Award, den Ernst & Young dieses Jahr bereits zum 37. Mal auslobt. Reitz wurde von einer unabhängigen Jury nominiert. Die Unternehmer werden unter anderem danach bewertet, „wie sie durch Unternehmergeist, Zielstrebigkeit, Wachstum und Wirkung langfristige Werte schaffen“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Titan International. Die regionalen Preisträger werden am 21. Juni 2023 bekannt gegeben und werden dann von der nationalen Jury für die nationale Auszeichnung Entrepreneur Of The Year berücksichtigt. ab