Bohnenkamp schafft Diesel- und Ressourcenzuschlag wieder ab

13 Monate, nachdem Bohnenkamp seinen sogenannten Diesel- und Ressourcenzuschlag für seine Kunden eingeführt hat, hat der Großhändler diesen zum gestrigen 1. Mai nun wieder abgeschafft. Wie es dazu in einer Mitteilung an die Kunden heißt, sei der Zuschlag damals „angesichts der sprunghaft gestiegenen Preise am Energie- und Logistikmarkt notwendig geworden“. In den vergangenen Monaten habe sich aber „die Lage insbesondere bei den Treibstoffpreisen schrittweise entspannt, sodass wir den Zuschlag bereits kontinuierlich senken konnten“, schreiben dazu Gesamtvertriebsleiter Thomas Pott und Geschäftsbereichsleiter EM & Truck und Transport Karsten Krückeberg. Beide ergänzen: „Mit dem kommenden Monat [Mai; d.Red.] ist es nun möglich, ihn endgültig zu streichen, und wieder zu den gewohnten Lieferbedingungen zurückkehren.“ ab