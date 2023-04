Ann-Katrin Ebeling kehrt nicht nur Delticom den Rücken

Seit Herbst 2016 in Diensten der Delticom AG, will Ann-Katrin Ebeling – seit knapp drei Jahren und bis dato Head of Marketing Communications im Unternehmen – den Internetreifenhändler verlassen. Mehr noch: Selbst wenn sie nach eigenen Worten auf eine „tolle Zeit, mit großen und kleinen Erfolgen, viel Spaß und Erfahrungen“ zurückblickt, so wird sie sich doch auch insgesamt aus der Reifenbranche verabschieden. „Es war nicht leicht, mich vom klebenden Gummi zu lösen, und doch habe ich mich nach sechseinhalb Jahren entschieden“, sagt Ebeling. christian.marx@reifenpresse.de