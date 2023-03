Goodyear-Lizenzgeschäft: Aldi-Kunden können sich den Weg in die Werkstatt sparen

Der eine oder andere Reifenhersteller nutzt seinen guten Markennamen, um auch im Zubehörgeschäft mit in Lizenz gefertigten Produkten präsent zu sein und zu verdienen. Bekanntlich gehört auch Goodyear zu den Herstellern, die darin ein gutes Zusatzgeschäft sehen; das Wingfoot-Logo ziert selbst Turnschuhe. Nun sorgt ein Angebot im Aldi-Onlineshop bei etlichen Goodyear-Kunden im Markt aber für Stirnrunzeln, wird dieses Lizenzgeschäft dort doch offenbar gegen die Interessen des Reifenhandels betrieben. Unter der Produktüberschrift „Goodyear – Radwechsel-Set, 11-teilig“ bringt Aldi in seinem Shop als wichtigstes Verkaufsargument genau dies hier vor: „Das 11-teilige Radwechsel-Set ist deine Lösung für einen schnellen und professionellen Reifenwechsel am Pkw. Damit kannst du den Radwechsel direkt selbst vornehmen und sparst dir die Fahrt in die Werkstatt“. Dasselbe Argument trägt Aldi übrigens auch mit Blick auf das sechsteilige Radwechselset vor. Während der Endverbraucher im Aldi-Onlineshop auch noch 34 Prozent auf die UVP sparen kann, drängt sich im Reifenmarkt und gerade in den Reihen der Goodyear-nahen Händler unweigerlich die Frage auf: Wem soll solch ein Lizenzgeschäft am Ende nützen, ist doch das mutmaßliche Hauptgeschäft Goodyears die Vermarktung von Reifen über den stationären Handel? Und dieser verkauft Endverbrauchern bekanntlich recht gerne seine Dienstleistungen zusammen mit den Reifen. arno.borchers@reifenpresse.de