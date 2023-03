Dotz bringt erste explizite SUV-Felge auf den Markt: Long Beach

Die erste explizite SUV-Felge der Marke Dotz ist da. Wie es dazu in einer Mitteilung der Alcar-Gruppe heißt, transformiere das neue Y-Speichen-Rad Long Beach durch eine „aggressiv-sportliche und zugleich fein abgestimmte Designsprache viele SUVs zu einem Eye-Catcher“. Weiter: „Die optische Dynamik, die durch Aussparungen und dünn zusammenlaufende Speichenenden erzielt wird, hebt die leichtfüßige Agilität in der Formensprache hervor“; das Long Beach sei „eine überzeugende Ergänzung für alle großen SUVs“. Die verfügbare Dimensionspalette von 9,0×20 bis 10,5×22 Zoll – jeweils in Fünf-Loch-Anbindung – mache den Einsatz der neuen Dotz-Felge aber auch auf mittelgroßen SUVs möglich. Mit ABE- und ECE-Anwendungen inklusive sehr hoher Traglasten bis zu 1.045 Kilogramm sei das einteilig gegossenen Design darüber hinaus „eine einfache Plug-&-Play-Lösung“ für zahlreiche Anwendungen. Verfügbar ist Dotz Long Beach in den Farben Schwarz glänzend mit poliertem Felgenhorn sowie in Schwarz glänzend. ab